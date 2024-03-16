Taurus для Украины. Мережко: Трудно сказать, убедит ли Макрон Шольца, но шанс есть

15 марта в Берлине состоялась встреча канцлера Германии Шольца с французским лидером Макроном и премьером Польши Туском

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Не известно, удастся ли французскому лидеру Эмманюэлю Макрону убедить немецкого канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, однако, в любом случае, Германия и Франция должны предоставить оружие и технику, которые помогли бы в войне против России. Такое мнение для LIGA.net высказал Александр Мережко, глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики.

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"Трудно сказать, удастся ли Макрону убедить немецкого канцлера в необходимости поставки Taurus. Такой шанс есть и хочется верить, что удастся", – отметил Мережко.

По мнению политика, даже если французскому лидеру не удастся – Германия вместе с Францией "должна была бы предоставить такую военно-техническую помощь, такое оружие, которое бы помогло Украине эффективно защитить себя и освободить оккупированные территории".

Вчера во время встречи в рамках "Веймарского треугольника" канцлер Германии объявил о создании коалиции реактивной артиллерии большой дальности для Украины. На встрече также присутствовали премьер Польши Дональд Туск и президент Франции Макрон.

Веймарский треугольник (Фото: EPA/ Hannibal Hanschke)

В октябре 2023 года канцлер ФРГ заявил, что причиной отказа от передачи Украине крылатых ракет Taurus являются "конституционные ограничения и риск эскалации войны".

Уже 17 февраля 2024 года он ответил на тот же вопрос по-другому. Сказал, что нужен "лучший момент" для этого.

26 февраля он заявил, что отказ обоснован "риском привлечения Германии к войне".

13 марта генеральный секретарь СДП Германии Кюнерт призвал прекратить дискуссию о поставках Украине крылатых ракет Taurus.

15 марта стало известно, что министр иностранных дел Германии Бербок кулуарно пытается убедить Шольца передать Украине крылатые ракеты Taurus.

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