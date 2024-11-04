The Korea Herald: Росія пропонує КНДР до 700 000 тонн рису за участь у війні

Військові КНДР у Росії отримують близько $2000 зарплати, а сама країна може отримати сотні тисяч тонн рису

Володимир Путін і Кім Чен Ин (Фото: ЕРА)

Північна Корея може отримати від Росії до 700 000 тонн рису за участь у війні проти України. Про це The Korea Herald сказав колишній посол Південної Кореї у Росії та член палати представників Ві Сон Лак.

За його словами, угода Росії та КНДР "зовсім непогана". Шляхом вкладу Північної Кореї у військові дії РФ "значною мірою" вирішуються її фінансова і продовольча кризи.

КНДР щороку виробляє близько 4 млн тонн зернових (рис, ячмінь і пшениця). Проте, як зазначив Ві Сон Лак, більша частина виробництва країни – картопля, а рису виробляється менше третини всього обсягу. Ці обсяги на один мільйон тонн менші, ніж потрібно, щоб покрити потреби країни, сказав законодавець.

"Якщо Росія пропонує від 600 000 до 700 000 тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більш ніж половину того, що Північній Кореї знадобиться для задоволення річного попиту", – сказав він.

Як припустив законодавець, частина нестачі продовольства у нинішніх відносинах із Росією КНДР може "ймовірно, компенсувати торгівлею зброєю".

Національна розвідувальна служба Південної Кореї минулого тижня повідомляла, що кожен солдат КНДР, спрямований до Росії, отримуватиме зарплату у розмірі $2000. Імовірно, до РФ планують відправити щонайменше 10 000 солдатів, а річний дохід у такому разі перевищить $200 млн, підрахував законодавець.

Окрім солдатів, у Росії зараз перебувають приблизно 4 000 робітників із КНДР. Їхня зарплата становить у середньому близько $800 на місяць.