The Korea Herald: Росія пропонує КНДР до 700 000 тонн рису за участь у війні
Північна Корея може отримати від Росії до 700 000 тонн рису за участь у війні проти України. Про це The Korea Herald сказав колишній посол Південної Кореї у Росії та член палати представників Ві Сон Лак.
За його словами, угода Росії та КНДР "зовсім непогана". Шляхом вкладу Північної Кореї у військові дії РФ "значною мірою" вирішуються її фінансова і продовольча кризи.
КНДР щороку виробляє близько 4 млн тонн зернових (рис, ячмінь і пшениця). Проте, як зазначив Ві Сон Лак, більша частина виробництва країни – картопля, а рису виробляється менше третини всього обсягу. Ці обсяги на один мільйон тонн менші, ніж потрібно, щоб покрити потреби країни, сказав законодавець.
"Якщо Росія пропонує від 600 000 до 700 000 тонн рису, цього достатньо, щоб покрити більш ніж половину того, що Північній Кореї знадобиться для задоволення річного попиту", – сказав він.
Як припустив законодавець, частина нестачі продовольства у нинішніх відносинах із Росією КНДР може "ймовірно, компенсувати торгівлею зброєю".
Національна розвідувальна служба Південної Кореї минулого тижня повідомляла, що кожен солдат КНДР, спрямований до Росії, отримуватиме зарплату у розмірі $2000. Імовірно, до РФ планують відправити щонайменше 10 000 солдатів, а річний дохід у такому разі перевищить $200 млн, підрахував законодавець.
Окрім солдатів, у Росії зараз перебувають приблизно 4 000 робітників із КНДР. Їхня зарплата становить у середньому близько $800 на місяць.
- 28 жовтня стало відомо, що КНДР могла заробити до 5,5 млрд доларів на постачаннях зброї Росії. Дослідниця не виключила, що за постачання солдатів РФ також може заплатити.
- 31 жовтня президент Зеленський розповів, у чому вигода КНДР від допомоги Росії. Пхеньян отримує технології, реальний бойовий досвід і гроші.
- 1 листопада глава МЗС Північної Кореї заявила, що країна вірить у перемогу Росії, і пообіцяла "стояти поряд" із росіянами.
- 4 жовтня Європа та Південна Корея закликали КНДР вивести війська з Росії та припинити постачання зброї до країни.
- У Центрі при РНБО повідомили, що перші солдати з КНДР потрапили під обстріл у Курській області. Але подробиці невідомі.