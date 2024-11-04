The Korea Herald: Россия предлагает КНДР до 700 000 тонн риса за участие в войне

Военные КНДР в России получают около $2000 зарплаты, а сама страна может получить сотни тысяч тонн риса

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: ЕРА)

Северная Корея может получить от России до 700 000 тон риса за участие в войне против Украины. Об этом The Korea Herald сказал бывший посол Южной Кореи в России и член палаты представителей Ви Сон Лак.

По его словам, сделка России и КНДР "совсем неплохая". За счет вклада Северной Кореи в военные действия РФ в "значительной степени" решаются ее финансовый и продовольственный кризисы.

КНДР каждый год производит около 4 млн тонн зерновых (рис, ячмень и пшеница). Однако, как отметил Ви Сон Лак, большая часть производства страны – картофель, а риса производится меньше трети от всего объема. Эти объемы на один млн тонн меньше, чем нужно, чтобы покрыть потребности страны, сказал законодатель.

"Если Россия предлагает от 600 000 до 700 000 тонн риса, этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что Северной Корее потребуется для удовлетворения годового спроса", – сказал он.

Как предположил законодатель, часть нехватки продовольствия в нынешних отношениях с Россией КНДР может "вероятно, компенсировать торговлей оружия".

Национальная разведывательная служба Южной Кореи на прошлой неделе сообщала, что каждый солдат КНДР, который направлен в Россию, будет получать зарплату в размере $2000. Предположительно, в РФ планируют отправить минимум 10 000 солдат, а годовой доход в таком случае превысит $200 млн, подсчитал законодатель.

Помимо солдат в России сейчас находятся примерно 4000 рабочих из КНДР. Их зарплата составляет в среднем около $800 в месяц.