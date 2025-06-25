Трамп пишається перемир'ям між Іраном та Ізраїлем, але не виключає нового удару
Президент США Дональд Трамп "дуже гордий" тим, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню, але не виключає, що може бути завдано ще одного удару, якщо Тегеран відновить програму збагачення урану. Про це він сказав перед самітом НАТО у Гаазі, повідомляє Sky news.
Трамп зазначив, що не згоден з оцінками американської розвідки про те, що три ядерні об'єкти в Ірані не були зруйновані.
"Я вважаю, що це було повне знищення. Я вважаю, що у них не було можливості щось витягнути, тому що ми діяли швидко. Важко видалити такий матеріал – дуже важко і дуже небезпечно. Це було зобов'язання", – наголосив він.
Відповідаючи на запитання про погрози Ірану продовжити збагачення урану, Трамп заявив, що не дозволить країні відновитися. Коли його запитали, чи завдадуть США нового удару, якщо Іран відновить свою програму, він відповів "звичайно".
"Останнє, що вони хочуть робити зараз, це збагачувати щось. Вони хочуть відновитися. Ми цього не допустимо", – заявив він.
- У ніч на 22 червня США атакували ядерні об'єкти "Фордо", "Натанз" та "Ісфахан". За інформацією Fox News, для цього могли використовуватись 30 ракет Tomahawk та 5-6 протибункерних бомб.
- 24 червня Трамп заявив, що для нього було за честь знищити всі ядерні об'єкти та потенціал Ірану, а потім зупинити війну.
- Однак розвідка США вважає, що удари по Ірану не знищили основних компонентів ядерної програми країни, передає CNN. У Білому домі заявили, що не погоджуються з цією оцінкою.
- Пізніше президент США звинуватив медіа у тому, що вони зменшують успіх його військової операції. А держсекретар Рубіо заявив, що Іран зараз набагато далі від створення ядерної зброї, аніж був до удару США.