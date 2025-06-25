Трамп пишається перемир'ям між Іраном та Ізраїлем, але не виключає нового удару

Дональд Трамп (Фото: EPA/Carlos Barria)

Президент США Дональд Трамп "дуже гордий" тим, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню, але не виключає, що може бути завдано ще одного удару, якщо Тегеран відновить програму збагачення урану. Про це він сказав перед самітом НАТО у Гаазі, повідомляє Sky news.

Трамп зазначив, що не згоден з оцінками американської розвідки про те, що три ядерні об'єкти в Ірані не були зруйновані.

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"Я вважаю, що це було повне знищення. Я вважаю, що у них не було можливості щось витягнути, тому що ми діяли швидко. Важко видалити такий матеріал – дуже важко і дуже небезпечно. Це було зобов'язання", – наголосив він.

Відповідаючи на запитання про погрози Ірану продовжити збагачення урану, Трамп заявив, що не дозволить країні відновитися. Коли його запитали, чи завдадуть США нового удару, якщо Іран відновить свою програму, він відповів "звичайно".

"Останнє, що вони хочуть робити зараз, це збагачувати щось. Вони хочуть відновитися. Ми цього не допустимо", – заявив він.