Трамп гордится перемирием между Ираном и Израилем, но не исключает нового удара
Президент США Дональд Трамп "очень горд" тем, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня, но не исключает, что может быть нанесен еще один удар, если Тегеран возобновит программу обогащения урана. Об этом он сказал перед саммитом НАТО в Гааге, передает Sky news.
Трамп отметил, что не согласен с оценками американской разведки о том, что три ядерных объекта в Иране не были разрушены.
"Я считаю, что это было полное уничтожение. Я считаю, что у них не было возможности что-либо вытащить, потому что мы действовали быстро. Трудно удалить такой материал – очень трудно и очень опасно. Это было обязательство", – подчеркнул он.
Отвечая на вопрос об угрозах Ирана продолжить обогащение урана, Трамп заявил, что не даст стране восстановиться. Когда его спросили, нанесут ли США новый удар, если Иран возобновит свою программу, он ответил "конечно".
"Последнее, что они хотят делать сейчас, это обогащать что-либо. Они хотят восстановиться. Мы этого не допустим", – заявил он.
- В ночь на 22 июня США атаковали ядерные объекты "Фордо", "Натанз" и "Исфахан". По информации Fox News, для этого могли использоваться 30 ракет Tomahawk и 5-6 противобункерных бомб.
- 24 июня Трамп заявил, что для него было честью уничтожить все ядерные объекты и потенциал Ирана, а затем остановить войну.
- Однако разведка США считает, что удары по Ирану не уничтожили основные компоненты ядерной программы страны, передает CNN. В Белом доме заявили, что не согласны с этой оценкой.
- Позже президент США обвинил медиа в том, что они приуменьшают успех его военной операции. А госсекретарь Рубио заявил, что Иран сейчас гораздо дальше от создания ядерного оружия, чем был до удара США.