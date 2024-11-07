Трамп може дати ракети й дозволити бити по Росії, щоб змусити Путіна до переговорів – аналітик Краєв
Новообраний президент США Дональд Трамп може дати Україні далекобійні ракети та дозволити бити ними всюди по Росії, щоб посадити диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв.
Трамп, який під час кампанії обіцяв завершити війну в Україні за 24 години, вийде на контакт із президентом Володимиром Зеленським, а тоді спробує подзвонити Путіну. Проте не факт, що йому зразу вдасться вплинути на ситуацію, вважає Краєв.
"Проте Трамп може вплинути на Україну, не даючи зброї. А на Путіна – погрозою дати її дуже багато, усе, що просить Київ, передусім далекобійні ракети, щоб без обмежень бити по Росії. Це може змусити росіян йти на переговори, а українцям [дасть можливість] говорити з позиції сили", – каже Краєв.
Трампу на виборах допоміг перемогти мовчазний виборець – той самий, який 2016-го приніс йому несподівану перевагу в хитких штатах, і дозволив перемогти конкурентку Гілларі Клінтон та вперше стати президентом. У певний момент люди, які не попадають в опитування, не показують політичну активність, приходять і голосують, вважає Краєв.
Вибори показали, що в Республіканській партії є розбіжності. Консерватори на чолі з Діком Чейні закликали під час кампанії голосувати проти Трампа. Тому Трампу буде потрібно об’єднати партію, висловлює думку Краєв.
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