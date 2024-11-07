Трамп может дать ракеты и позволить бить по РФ, чтобы заставить Путина – аналитик Краев
Новоизбранный президент США Дональд Трамп может дать Украине дальнобойные ракеты и позволить бить ими всюда по России, чтобы усадить диктатора Владимира Путина за стол переговоров. Такое мнение в комментарии высказал руководитель программы Северная Aмерика Украинской призме Александр Краев.
Трамп, который во время кампании обещал завершить войну в Украине за 24 часа, выйдет на контакт с президентом Владимиром Зеленским, а затем попытается позвонить Путину. Однако не факт, что ему удастся сразу повлиять на ситуацию, считает Краев.
"Однако Трамп может повлиять на Украину, не давая оружия. А на Путина – угрозой дать его очень много, все, что просит Киев, прежде всего дальнобойные ракеты, чтобы без ограничений бить по России. Это может заставить россиян идти на переговоры, а украинцам [даст возможность] говорить с позиции силы", – говорит Краев.
Трампу на выборах помог победить молчаливый избиратель – тот самый, который в 2016-м принес ему неожиданное преимущество в колеблющихся штатах, и позволил победить конкурентку Хиллари Клинтон и впервые стать президентом. В какой-то момент люди, не попадающие в опрос, не показывающие политическую активность, приходят и голосуют, считает Краев.
Выборы показали, что у Республиканской партии есть разногласия. Консерваторы во главе с Диком Чейни призвали во время кампании голосовать против Трампа. Поэтому Трампу потребуется объединить партию, считает Краев.
- Именно за президента Трампа начались переговоры между Украиной и США по передаче систем противовоздушной обороны Patriot, рассказывал LIGA.net экс-посол Украины в ЕС Елисеев.
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