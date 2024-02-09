Трамп заслуговує на подяку за Javelin, працюватимемо, якщо його оберуть — пані посол у США

Маркарова заявила, що Україна працюватиме з будь-яким президентом США та обома партіями країни

Дональд Трамп (Фото: EPA/JOHN MABANGLO)

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Київ працюватиме з будь-яким американським президентом, коментуючи можливе переобрання 45 глави Білого дому Дональда Трампа. Про це вона повідомила у коментарі Bloomberg.

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За її словами, Україна має подякувати Трампу за надання протитанкових ракетних комплексів Javelin під час його каденції.

Вона наголосила, що питання у демократії й Україна працюватиме з президентом, якого оберуть американці.

"Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, — вона була, і ми дуже старанно працюватимемо, щоб вона була двопартійною. Це загальноамериканська проблема", — заявила Маркарова.

Дипломатка наголосила, що потрібно зробити все можливе, щоб США продовжували підтримувати Україну.

Низка офіційних осіб США вважають, що після ймовірної перемоги на виборах Трамп призначить на ключові держпосади людей, які негативно змінять зовнішню політику Сполучених Штатів щодо Китаю, НАТО та України.

Крім того, Конгрес США схвалив закон, який забороняє президентам виходити з НАТО без узгодження Сенату чи акту Конгресу. Це превентивні заходи, що ґрунтуються на стурбованості Сполучених Штатів та їхніх європейських союзників щодо гіпотетичного лідерства Трампа. Аналітики вважають, що Трамп, ставши президентом, може вивести США з НАТО.

21 січня губернатор штату Флорида Рон Десантіс завершив свою кампанію за номінацію на пост президента США від Республіканської партії та підтримав Трампа.

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