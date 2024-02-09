Трамп заслуживает благодарности за Javelin, будем работать, если его выберут — посол в США
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев будет работать с любым американским президентом, комментируя возможное переизбрание 45 главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом она сообщила в комментарии Bloomberg.
По ее словам, Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin во время его каденции.
Она отметила, что вопрос в демократии и Украина будет работать с президентом, которого выберут американцы.
"Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем, — она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", — заявила Маркарова.
Дипломат отметила, что нужно сделать все возможное, чтобы США продолжали поддерживать Украину.
- Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.
- Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.
- 21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.
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