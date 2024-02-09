Трамп заслуживает благодарности за Javelin, будем работать, если его выберут — посол в США

Маркарова заявила, что Украина будет работать с любым президентом США и обеими партиями страны

Дональд Трамп (Фото: EPA/JOHN MABANGLO)

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев будет работать с любым американским президентом, комментируя возможное переизбрание 45 главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом она сообщила в комментарии Bloomberg.

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По ее словам, Украина должна поблагодарить Трампа за предоставление противотанковых ракетных комплексов Javelin во время его каденции.

Она отметила, что вопрос в демократии и Украина будет работать с президентом, которого выберут американцы.

"Борьба за свободу, борьба за независимость, борьба за демократию и ценности, которые мы разделяем, — она была, и мы будем очень усердно работать, чтобы она была двухпартийной. Это общеамериканская проблема", — заявила Маркарова.

Дипломат отметила, что нужно сделать все возможное, чтобы США продолжали поддерживать Украину.

Ряд официальных лиц США считают, что после вероятной победы на выборах Трамп назначит на ключевые госдолжности людей, которые негативно изменят внешнюю политику Соединенных Штатов в отношении Китая, НАТО и Украины.

Кроме того, Конгресс США одобрил закон, запрещающий президентам выходить из НАТО без согласования Сената или акта Конгресса. Это превентивные меры, основанные на обеспокоенности Соединенных Штатов и их европейских союзников по гипотетическому лидерству Трампа. Аналитики считают, что Трамп, став президентом, может вывести США из НАТО.

21 января губернатор штата Флорида Рон Десантис завершил свою кампанию за номинацию на пост президента США от Республиканской партии и поддержал Трампа.

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