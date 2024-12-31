У 2024 році Україна повернула з полону РФ на 356 людей більше, ніж у 2023-му – Коордштаб

Обмін 30 грудня 2024 року (Фото: Коордштаб)

У 2024 році Україні вдалося повернути з російського полону на 356 більше людей, ніж у 2023-му. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"У році, що минає, ми змогли забезпечити проведення 11 обмінів і повернули на 356 людей більше, ніж у 2023 році. Тому ми радіємо, що 1358 наших людей було врятовано, але водночас і печалимося, бо значно більше наших земляків досі перебуває в російській ворожій неволі", – йдеться у повідомленні.

30 грудня з російського полону вдалося повернути 189 людей – 187 військових та двох цивільних. З них 11 – бійці 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

5 січня 2024 року начальник ГУР Буданов заявив, що Росія "грає" на темі полонених бійців "Азову", розуміючи, що це питання є болісним для українців, і сподіваючись на дестабілізацію в Україні.

20 травня, у другу річницю виходу бійців із території заводу "Азовсталь", Прокопенко нагадав, що в полоні окупантів перебувають понад 900 військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення.

19 жовтня Україна повернула з російського полону 95 людей, зокрема 34 бійці "Азову".