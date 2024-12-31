В 2024 году Украина вернула из плена РФ на 356 человек больше, чем в 2023-м – Коордштаб

Обмен 30 декабря 2024 (Фото: Коордштаб)

В 2024 году Украине удалось вернуть из российского плена на 356 человек больше, чем в 2023-м. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"В уходящем году мы смогли обеспечить проведение 11 обменов и вернули на 356 человек больше, чем в 2023 году. Поэтому мы радуемся, что 1358 наших людей были спасены, но одновременно и печалимся, потому что значительно больше наших земляков до сих пор находится в русском вражеской неволе", – говорится в сообщении.

30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 человек – 187 военных и двух гражданских. Из них 11 – бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов".

5 января 2024 года начальник ГУР Буданов заявил, что Россия "играет" на теме пленных бойцов "Азова", понимая, что этот вопрос болезнен для украинцев, и надеясь на дестабилизацию в Украине.

20 мая, во вторую годовщину выхода бойцов с территории завода "Азовсталь", Прокопенко напомнил, что в плену кафиров находятся более 900 военнослужащих 12 бригады специального назначения.

19 октября Украина вернула из российского плена 95 человек, в том числе 34 бойца "Азова".