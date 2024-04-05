У Харкові зупинили метро. Причина — удари росіян та ситуація в енергетиці

Метро Харкова (Фото: КП "Харківський метрополітен")

У Харкові тимчасово зупинили рух метрополітену. Про це повідомили у пресслужбі Харківської підземки.

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За словами комунальників, зранку 5 квітня метро тимчасово припинило курсувати всіма лініями.

Про відновлення руху повідомлять окремо.

Точних термінів наразі не називають.

Вночі в Харкові було чути вибухи, пізніше Повітряні сили повідомили, що росіяни вдарили по Україні двома ракетами типу С-300/С-400 та трьома "Іскандер-М" із Бєлгородської області РФ.

Раніше міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю LIGA.net заявив, що у Харкові зруйновано практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру.

У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

На уламках одного з безпілотників, якими в ніч проти 4 квітня росіяни атакували Харків, правоохоронці виявили напис "За Крокус Сіті Холл".

Вдень 4 квітня росіяни завдали ударів по Запоріжжю та передмістю Харкова, загинув чоловік.

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