В Харькове остановили метро. Причина — удары россиян и ситуация в энергетике

Метро остановили временно, сроки возобновления движения пока не называются

Метро Харькова (Фото: КП "Харьковский метрополитен")

В Харькове временно остановили движение поездов метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской подземки.

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По словам коммунальщиков, с утра 5 апреля метро временно прекратило курсировать по всем линиям.

О возобновлении движения сообщат отдельно.

Точных сроков пока не называют.

Ночью в Харькове были слышны взрывы, позже Воздушные силы сообщили, что россияне ударили по Украине двумя ракетами типа С-300/С-400 и тремя "Искандер-М" из Белгородской области РФ.

Ранее городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net заявил, что в Харькове разрушена практически вся коммунальная и частная энергетическая инфраструктура.

В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

На обломках одного из беспилотников, которыми в ночь на 4 апреля россияне атаковали Харьков, правоохранители обнаружили надпись "За Крокус Сити Холл".

Днем 4 апреля россияне нанесли удары по Запорожью и пригороду Харькова, погиб мужчина.

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