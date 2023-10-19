У Кривому Розі чули звуки вибухів, за містом працювала ППО

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У Кривому Розі в Дніпропетровській області близько 17:22 пролунав вибух, за кілька хвилин низка місцевих ресурсів та співрозмовник LIGA.net повідомили про повторні. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в області.

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О 17:20 було оголошено повітряну тривогу у низці областей, зокрема у Дніпропетровській.

Через дві хвилини джерело LIGA.net повідомило про перший звук вибуху у Кривому Розі.

О 17:26 пролунали повторні звуки вибухів.

Відбій тривоги в області дали о 17:32. Офіційної інформації поки що не було.

ДОПОВНЕНО о 17:42. Керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив вибухи та повідомив про роботу ППО за містом. Знов лунає повітряна тривога.

У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.

Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.

Окрім цього, ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом та Сумах, загинули цивільні.

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