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В Кривом Роге слышали звуки взрывов, за городом работала ПВО

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 17:32
В Кривом Роге слышали звуки взрывов, за городом работала ПВО - Фото
Взрыв (Иллюстративное фото)
дополнено

В Кривом Роге в Днепропетровской области около 17:22 раздался взрыв, через несколько минут ряд местных ресурсов и собеседник LIGA.net сообщили о повторных. Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в области.

В 17:20 была объявлена воздушная тревога в ряде областей, в частности в Днепропетровской.

Через две минуты источник LIGA.net сообщил о первом звуке взрыва в Кривом Роге.

В 17:26 раздались повторные звуки взрывов.

Отбой тревоги в области дали в 17:32. Официальной информации пока что не было.

ДОПОЛНЕНО в 17:42. Руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрывы и сообщил о работе ПВО за городом. Снова раздается воздушная тревога.

  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий. 
  • Кроме этого, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские. 

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Милана Головань
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