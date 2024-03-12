Нардеп спростував, що комітет Ради нібито прибрав обмеження для ухилянтів: Ще ні, розглядаємо

Нардеп від Слуги народу Юрій Здебський заявив LIGA.net, що оборонний комітет днями збереться для обговорення цього положення, рішення ще не ухвалено

Верховна Рада (Фото пресслужби)

Народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко повідомив, що оборонний комітет Ради нібито проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів. Член профільного комітету, нардеп від Слуги народу Юрій Здебський заявив LIGA.net, що остаточне рішення ще не було ухвалено.

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Гончаренко стверджує, що комітет голосував за правку, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства.

Тобто "пропозицій про замороження рахунків і банківських карток, а також обмежень на виїзд за кордон та керування транспортними засобами у законопроєкті не буде", додав він.

Здебський заявив, що на попередніх засіданнях оборонний комітет голосував проти правки, яка виключає з тексту законопроєкту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства.

"Але те, що ми проголосували за те, щоб прибрати цей розділ, не розв'язує проблеми. Ми не можемо вплинути на людей, які не хочуть мобілізуватися, ні великими штрафами, нічим іншим. Механізм просто не працює. Тому рішення ще не ухвалено, комітет ще буде його розглядати", – висловився нардеп.

Він додав, що вже ухвалено рішення зібрати нардепів у Раді для розгляду питання про ухилянтів.

"Коли всі зберуться, проголосують за законопроєкт, з'явиться остаточно пропрацьована порівняльна таблиця", – резюмував він. Дата засідання невідома.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.

Сьогодні, 12 березня, мобілізаційний законопроєкт почали розглядати безпосередньо за правками в оборонному комітеті.

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