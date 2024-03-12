Зеленський: Мобілізаційне законодавство не відповідає викликам воєнного часу

Володимир Зеленський (Фото: LIGA.net)

Українське мобілізаційне законодавство розроблялося у мирні часи і не відповідає вимогам воєнного часу, зокрема це стосується питання демобілізації. Про це в інтерв'ю французьким журналістам заявив президент Володимир Зеленський.

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"Є дебати у парламентарів, вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував. Тому є різні питання: щодо ротації, відпусток", – сказав український лідер.

За словами Зеленського, навколо мобілізаційних питань "багато дезінформації".

Відповідаючи на запитання, чи планує Україна проведення масштабної мобілізації, глава держави сказав: "Мобілізація в Україні була з самого початку війни і вона продовжується кожні кілька місяців".

"Є відповідна кількість людей, яка мобілізується щомісячно і щоквартально. І ці цифри всі є в Генштабі, і вони йдуть так, як і йшли", – заявив він, додавши, що є чергові мобілізаційні кроки, передбачені Генштабом.

Список нововведень щодо нового мобілізаційного законопроєкту можна прочитати тут. Проте деякі з них можуть змінюватися з урахуванням відповідних поправок.

Про те, як профільний комітет опрацьовував законопроєкт, читайте тут.

27 лютого голова Комітету з нацбезпеки повідомив, що відомство почало розглядати законопроєкт про мобілізацію до другого читання – народні обранці мають опрацювати понад 4000 поправок.

Сьогодні, 12 березня, мобілізаційний законопроєкт почали розглядати безпосередньо за правками в оборонному комітеті.

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