Зеленский: Мобилизационное законодательство не соответствует вызовам военного времени

Владимир Зеленский (Фото: LIGA.net)

Украинское мобилизационное законодательство разрабатывалось в мирное время и не соответствует требованиям военного времени, в частности это касается вопроса демобилизации. Об этом в интервью французским журналистам заявил президент Владимир Зеленский.

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"Есть дебаты у парламентариев, они спорят о том, когда можно увольнять парней, когда нет, кого из них можно и т.д. В обычном законодательстве не существует демобилизации во время войны. На это никто не рассчитывал. Поэтому есть разные вопросы: по ротации, отпускам", – сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, вокруг мобилизационных вопросов "много дезинформации".

Отвечая на вопрос, планирует ли Украина провести масштабную мобилизацию, глава государства сказал: "Мобилизация в Украине была с самого начала войны и она продолжается каждые несколько месяцев".

"Есть соответствующее количество людей, которые мобилизуются ежемесячно и ежеквартально. И эти цифры все есть в Генштабе, и они идут так, как и шли", – заявил он, добавив, что есть очередные мобилизационные шаги, предусмотренные Генштабом.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.

Сегодня, 12 марта, мобилизационный законопроект начали рассматривать непосредственно по правкам в оборонном комитете.

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