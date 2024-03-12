Нардеп опроверг, что комитет ВР якобы убрал ограничения для уклонистов: Пока рассматриваем

Нардеп от Слуги народа Юрий Здебский заявил LIGA.net, что оборонный комитет на днях соберется для обсуждения этого положения, решение еще не принято

Верховная Рада (Фото пресс-службы)

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил, что оборонный комитет Рады якобы проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для уклонистов. Член профильного комитета, нардеп от Слуги народа Юрий Здебский заявил LIGA.net, что окончательное решение еще не было принято.

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Гончаренко утверждает, что комитет голосовал за правку, исключающую из текста законопроекта весь раздел изменений к Кодексу административного судопроизводства.

То есть "предложений о заморозке счетов и банковских карт, а также ограничений на выезд за границу и управление транспортными средствами в законопроекте не будет", добавил он.

Здебский заявил, что на предыдущих заседаниях оборонный комитет голосовал против правки, исключающей из текста законопроекта весь раздел изменений к Кодексу административного судопроизводства.

"Но то, что мы проголосовали за то, чтобы убрать этот раздел, не решает проблемы. Мы не можем повлиять на людей, которые не хотят мобилизоваться, ни большими штрафами, ничем другим. Механизм просто не работает. Поэтому решение еще не принято, комитет еще будет его рассматривать", – высказался нардеп.

Он добавил, что уже принято решение собрать нардепов в Раде для рассмотрения вопроса об уклонистах. Дата заседания неизвестна.

"Когда все соберутся, проголосуют за законопроект, появится окончательно проработанная сравнительная таблица", – резюмировал он.

Список нововведений по новому мобилизационному законопроекту можно прочитать здесь. Однако некоторые могут изменяться с учетом соответствующих поправок.

О том, как профильный комитет прорабатывал законопроект, читайте здесь.

27 февраля глава Комитета по нацбезопасности сообщил, что ведомство начало рассматривать законопроект о мобилизации ко второму чтению – народные избранники должны обработать более 4000 поправок.

Сегодня, 12 марта, мобилизационный законопроект начали рассматривать непосредственно по правкам в оборонном комитете.

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