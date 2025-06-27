У НАТО оцінили операцію "Павутина": Якби я сидів у Кремлі, я б не зрадів
Директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс оцінив українську операцію "Павутина". За нею було цікаво спостерігати, а в Кремлі, ймовірно, не зраділи, розповів він в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Якби я сидів у Кремлі, я б точно не зрадів, що кілька стратегічних бомбардувальників було знищено або пошкоджено. Я думаю, що ми повинні продовжувати спостерігати за тим, як обидві сторони беруть участь у конфлікті", – зазначив він.
За словами Стокса, для НАТО важливо розуміти, як саме Росія веде цю війну проти України та винести певні уроки. На випадок, якщо коли-небудь виникне конфлікт з Москвою, треба розуміти, як протистояння може розгортатися.
"Росія – ядерний супротивник. А ми – ядерний альянс. І це була б зовсім інша ситуація... Тож це одна з тих речей, коли в конфліктах по всьому світу нам потрібно стежити за цим і нам потрібно бачити, як характер війни продовжує змінюватися, з’являються нові технології", – зазначив він.
Приклад війни України та Росії та операції Сил оборони проти ворога, за словами Стокса, змушують багато країн переосмислити, як мають виглядати їхні збройні сили.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина", а джерела LIGA.net – кадри підготовки до операції.
- Президент Зеленський повідомляв, що водії фур у Росії, з яких вилітали дрони, не знали про свою участь в операції. А голова СБУ Малюк розповів, що навіть довелося дати хабар російським митникам.