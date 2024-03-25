У СБУ з'явилися три нові генерали. Зеленський надав чергові звання — список

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський надав звання бригадних генералів трьом офіцерам Служби безпеки України. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.

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У документах сказано, що чергові звання надано трьом полковникам:

— заступнику голови СБУ Сергію Наумюку;

— начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллі Вітюку;

— начальнику СБУ у Херсонській області Артему Борисевичу.

Раніше стало відомо, що СБУ готує нові спецоперації на 2024 рік, зокрема з використанням нових надводних дронів Sea Baby.

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