У СБУ з'явилися три нові генерали. Зеленський надав чергові звання — список
Президент Володимир Зеленський надав звання бригадних генералів трьом офіцерам Служби безпеки України. Відповідні укази опубліковано на сайті глави держави.
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У документах сказано, що чергові звання надано трьом полковникам:
— заступнику голови СБУ Сергію Наумюку;
— начальнику Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллі Вітюку;
— начальнику СБУ у Херсонській області Артему Борисевичу.
Раніше стало відомо, що СБУ готує нові спецоперації на 2024 рік, зокрема з використанням нових надводних дронів Sea Baby.
- У жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмірал Макаров".
- У грудні СБУ вперше розповіла, що у неї на озброєнні є не тільки дрони Sea Baby, а й дрони "Мамай".
- У 2023 році дрони СБУ вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорский горняк", а також заподіяли пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографiчному кораблю "Владимир Козицкий".
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