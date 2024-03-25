В СБУ появилось три новых генерала. Зеленский присвоил очередные звания — список
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленским присвоил звания бригадных генералов трем офицерам Службы безопасности Украины. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

В документах сказано, что очередные звания присвоены трем полковникам:

—заместителю главы СБУ Сергею Наумюку;

— начальнику Департамента контрразведовательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Илье Витюку;

— начальнику СБУ в Херсонской области Артему Борисевичу. 

Ранее стало известно, что СБУ готовит новые спецоперации на 2024 год, в том числе с использованием новых надводных дронов Sea Baby.

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