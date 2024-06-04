У Швейцарії не підтримують визнання Палестини незалежною державою

Але міністр закордонних справ країни заявив, що країна все ще підтримує рішення про створення двох держав

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4 червня національна рада Швейцарії сьогодні відмовилась визнавати Палестину незалежною державою. Про це повідомило швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

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Видання зазначило, що пропозицію про визнання Палестини вніс депутат від Соціал-демократичної партії Фабіан Моліни.

За результатами голосування "проти" висловився 131 парламентар, "за" проголосував 61 депутат.

Водночас за даними видання, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що країна все ще підтримує рішення про створення двох держав, згідно з яким "Ізраїль і Палестина можуть співіснувати".

21 травня глава США Байден заявив, що Ізраїль не вчиняє геноциду у своїй воєнній кампанії проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

У травні Норвегія, Іспанія та Ірландія заявили про визнання Палестинської держави. У відповідь на таке рішення в Ізраїлі заявили, що розглядатимуть подальші дипломатичні кроки проти офіційних осіб цих держав.

30 травня уряд Словенії також схвалив пропозицію щодо визнання Палестини – далі рішення має хвалити парламент.

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