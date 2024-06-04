В Швейцарии не поддерживают признание Палестины независимым государством

Но министр иностранных дел страны заявил, что страна все еще поддерживает решение о создании двух стран

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4 июня национальный совет Швейцарии сегодня отказался признавать Палестину независимым государством. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

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Издание отметило, что предложение о признании Палестины внес депутат от Социал-демократической партии Фабиан Молины.

По результатам голосования "против" высказался 131 парламентарий, "за" проголосовал 61 депутат.

В то же время, по данным издания, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что страна все еще поддерживает решение о создании двух государств, согласно которому "Израиль и Палестина могут сосуществовать".

21 мая глава США Байден заявил, что Израиль не совершает геноцида в своей военной кампании против боевиков ХАМАС в секторе Газа.

В мае Норвегия, Испания и Ирландия заявили о признании Палестинского государства. В ответ на такое решение в Израиле заявили, что будут рассматривать дальнейшие дипломатические шаги против официальных лиц этих государств.

30 мая правительство Словении также одобрило предложение о признании Палестины – дальше решение должно хвалить парламент.

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