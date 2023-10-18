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Удар ATACMS по аеродромах росіян. Генштаб: За добу знищено шість гелікоптерів ворога

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 08:07
Удар ATACMS по аеродромах росіян. Генштаб: За добу знищено шість гелікоптерів ворога - Фото
Запуск ракет ATACMS (Фото: скриншот із відео)

Збройні Сили України знищили 620 російських окупантів, шість гелікоптерів і 27 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного. За добу на фронті сталося 69 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 290050 (+620),

- танків – 4981 (+2),

- бойових броньованих машин – 9420 (+15),

- артилерійських систем – 6944 (+8),

- РСЗВ – 814,

- засобів ППО – 547,

- літаків – 319 (+1),

- вертольотів – 323 (+6),

- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),

- крилатих ракет – 1534 (+1),

- кораблів/катерів – 20,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки й автоцистерн – 9303 (+10),

- спеціальної техніки – 982.

Раніше головком ЗСУ Валерій Залужний показав відео застосування ATACMS українськими силами у ніч проти 17 жовтня.
  • ССО повідомили, що вночі в Бердянську й Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.
  • Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.
  • У вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".
  • У повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили чому це малоймовірно.

Читайте також: Гроза аеродромів. Україна вперше вдарила ATACMS: як це вплине на війну

Дмитро Гриниченко
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