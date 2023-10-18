Удар ATACMS по аеродромах росіян. Генштаб: За добу знищено шість гелікоптерів ворога
Збройні Сили України знищили 620 російських окупантів, шість гелікоптерів і 27 одиниць техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а ЗСУ мають успіх на південь від Роботиного. За добу на фронті сталося 69 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 290050 (+620),
- танків – 4981 (+2),
- бойових броньованих машин – 9420 (+15),
- артилерійських систем – 6944 (+8),
- РСЗВ – 814,
- засобів ППО – 547,
- літаків – 319 (+1),
- вертольотів – 323 (+6),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5301 (+10),
- крилатих ракет – 1534 (+1),
- кораблів/катерів – 20,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки й автоцистерн – 9303 (+10),
- спеціальної техніки – 982.
- ССО повідомили, що вночі в Бердянську й Луганську було знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. Росіяни заявили про удар ATACMS.
- Видання WSJ написало, що Україна справді запустила ATACMS – США таємно передали ракети.
- У вечірньому відеозверненні президент Зеленський підтвердив: "ATACMS себе показали".
- У повітряних силах прогнозують, що росіяни будуть брехати, що "збивають" ATACMS. Пояснили чому це малоймовірно.
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