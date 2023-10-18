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Удар ATACMS по аэродромам россиян. Генштаб: За сутки уничтожено шесть вертолетов врага

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 08:07
Удар ATACMS по аэродромам россиян. Генштаб: За сутки уничтожено шесть вертолетов врага - Фото
Запуск ракет ATACMS (Фото: скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, шесть вертолетов и 27 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ имеют успех южнее Работино. За сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 290050 (+620),

— танков — 4981 (+2),

— боевых бронированных машин — 9420 (+15),

— артиллерийских систем — 6944 (+8),

— РСЗО — 814,

— средств ПВО — 547,

— самолетов — 319 (+1),

— вертолетов — 323 (+6),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5301 (+10),

— крылатых ракет — 1534 (+1),

— кораблей/катеров — 20,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 9303 (+10),

— специальной техники — 982.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный показал видео применения ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.
  • ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
  • Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
  • В вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
  • В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Дмитрий Гриниченко
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