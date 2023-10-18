Удар ATACMS по аэродромам россиян. Генштаб: За сутки уничтожено шесть вертолетов врага
Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, шесть вертолетов и 27 единиц техники за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а ВСУ имеют успех южнее Работино. За сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 290050 (+620),
— танков — 4981 (+2),
— боевых бронированных машин — 9420 (+15),
— артиллерийских систем — 6944 (+8),
— РСЗО — 814,
— средств ПВО — 547,
— самолетов — 319 (+1),
— вертолетов — 323 (+6),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5301 (+10),
— крылатых ракет — 1534 (+1),
— кораблей/катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9303 (+10),
— специальной техники — 982.
- ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
- Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
- В вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
- В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.
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