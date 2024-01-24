Україна та Польща в березні повернуться до проведення міжурядових консультацій – Туск

За словами польського прем'єра Туска, під час відновлених консультацій обговорять, серед іншого, тему сільського господарства

Дональд Туск (Фото: ОП)

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після тривалої перерви в березні відбудуться перші польсько-українські міжурядові консультації. Він повідомив на пресконференції після засідання уряду, що регулярні зустрічі в такому форматі вже проводилися перед Євро-2012, цитує його Польське радіо.

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Польський прем'єр зазначив, що найближчі такі зустрічі відбудуться у Варшаві у другій половині березня. За словами Туска, під час відновлених консультацій обговорять, серед іншого, тему сільського господарства.

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"Так ми попередньо домовились із прем'єром та президентом України. Нам треба добре підготуватися до цих розмов. Це також не в останню чергу пов’язано із протестами фермерів", – зауважив він.

Урядовець наголосив, що Польщі важливо "напрацювати такі варіанти з українською стороною, щоб нашим виробникам та аграріям не загрожувала хвиля продуктів з України".

22 січня 2024 року Туск прибув з візитом до Києва та зустрівся з президентом України, за підсумками переговорів Польща оголосила про новий оборонний пакет.

Тоді польський прем'єр повідомив, що він та президент Зеленський порозумілися щодо ситуації на польсько-українському кордоні.

Польський прем'єр заявив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".

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