Украина и Польша в марте вернутся к проведению межправительственных консультаций – Туск

По словам польского премьера Туска, во время возобновленных консультаций обсудят, среди прочего, тему сельского хозяйства

Дональд Туск (Фото: ОП)

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что после продолжительного перерыва в марте состоятся первые польско-украинские межправительственные консультации. Он сообщил на пресс-конференции после заседания правительства, что регулярные встречи в таком формате уже проводились перед Евро-2012, цитирует его Польское радио.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Польский премьер отметил, что ближайшие подобные встречи состоятся в Варшаве во второй половине марта. По словам Туска, в ходе возобновленных консультаций обсудят, среди прочего, тему сельского хозяйства.

Читайте также: Туск: С Украиной НАТО было бы гораздо сильнее, убеждаем скептиков

"Так мы предварительно договорились с премьером и президентом Украины. Нам надо хорошо подготовиться к этим разговорам. Это также не в последнюю очередь связано с протестами фермеров", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что Польше важно "наработать такие варианты с украинской стороной, чтобы нашим производителям и аграриям не угрожала волна продуктов из Украины".

22 января 2024 года Туск прибыл с визитом в Киев и встретился с президентом Украины, по итогам переговоров Польша объявила о новом оборонном пакете.

Тогда польский премьер сообщил, что он и президент Зеленский договорились о ситуации на польско-украинской границе.

Польский премьер заявил, что для него важно урегулировать все конфликты с Украиной и в дальнейшем быть "самым надежным союзником Украины в смертельной борьбе со злом".

Смотрите также: Визит Туска в Украину. Климкин: Он феноменально опытен, балансирует – видео