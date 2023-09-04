У Києві кілька днів будуть військові навчання. Мешканцям нагадали — знімати ЗСУ заборонено

У Києві з 4 вересня стартували військові навчання Сил оборони на території Дарницького району. Про це повідомили у Дарницькій районній державній адміністрації.

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За словами чиновників, навчання триватимуть три дні.

Угруповання сил та засобів оборони Києва нарощуватиме бойові можливості під час підготовки та ведення оборонної операції.

Жителям нагадали про заборону знімати та викладати фото та відео пересування техніки та військовослужбовців.

У ніч проти 30 серпня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136, ракетами з моря та крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що було збито всі 28 крилатих ракет ворога та 15 із 16 дронів. Українські моряки-прикордонники збили російську крилату ракету Х-101 над морем.

У Києві внаслідок відпрацювання протиповітряної оборони та падіння уламків здійнялася пожежа у двох районах столиці. Уламки ракети впали на дах торговельного центру "Рів Гош". Внаслідок російської атаки на різні райони столиці кількість постраждалих зросла до трьох, загинули дві людини.

У Житомирській області уламки збитого БпЛА частково пошкодили інфраструктурний об'єкт та залізницю.

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