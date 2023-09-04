В Киеве несколько дней будут военные учения. Жителям напомнили — снимать ВСУ запрещено

В Киеве с 4 сентября стартовали военные учения Сил обороны на территории Дарницкого района. Об этом сообщили в Дарницкой районной государственной администрации.

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По словам чиновников, учения будут продолжаться три дня.

Группировка сил и средств обороны Киева будет наращивать боевые возможности во время подготовки и ведения оборонной операции.

Жителям напомнили о запрете снимать и выкладывать фото и видео передвижений техники и военнослужащих.

В ночь на 30 августа РФ атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136, ракетами с моря и крылатыми ракетами с бомбардировщиков Ту-95МС. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что были сбиты все 28 крылатых ракет врага и 15 из 16 дронов. Украиские моряки-пограничники сбили российскую крылатую ракету Х-101 над морем.

В Киеве в результате отработки противовоздушной обороны и падения обломков начался пожар в двух районах столицы. Обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Рив Гош". В результате российской атаки на разные районы столицы количество пострадавших возросло до трех, погибли два человека.

В Житомирской области обломки сбитого БпЛА частично повредили инфраструктурный объект и железную дорогу.

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