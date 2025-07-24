В НАБУ відповіли щодо ризиків тестування на поліграфі: Це усталена практика
Перевірку на поліграфі для співробітників Національного антикорупційного бюро України в новому законопроєкті пропонується проводити не Службі безпеки України, а управлінню внутрішнього контролю НАБУ. Про це повідомили в пресслужбі Бюро, коментуючи ймовірність нових ризиків для незалежності.
Законопроєкт №13533, поданий президентом Володимиром Зеленським 24 липня до Верховної Ради, передбачає, серед іншого, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. У Бюро зазначили, що пропонується їх проводити саме цим управлінням.
"Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках – усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності", – повідомили в Бюро.
У 2024 році було проведено понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ з використанням поліграфа. У Бюро підкреслили, що вкрай важливо, щоб методологія таких перевірок, яка затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників.
- 22 липня Рада підтримала, а Зеленський підписав закон №12414, правки до якого скасовують незалежність НАБУ та САП. За рішення проголосували 263 нардепи. Це призвело до акцій протесту у великих містах України.
- 23 липня президент заявив, що "почув вулицю", та пообіцяв подати до Верховної Ради законопроєкт, який поверне незалежність НАБУ та САП, а також "забезпечить силу системі правопорядку".
- 24 липня він погодив текст законопроєкту, а згодом вніс його до Верховної Ради на розгляд. Паралельно з цим у Раді зареєстрували законопроєкт від нардепів, який має повернути НАБУ та САП незалежність.
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