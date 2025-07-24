В НАБУ відповіли щодо ризиків тестування на поліграфі: Це усталена практика

В Бюро зазначили, що минулого року провели понад 200 подібних експертиз працівників

Експертиза на поліграфі (Фото: expertize-journal.org.ua)

Перевірку на поліграфі для співробітників Національного антикорупційного бюро України в новому законопроєкті пропонується проводити не Службі безпеки України, а управлінню внутрішнього контролю НАБУ. Про це повідомили в пресслужбі Бюро, коментуючи ймовірність нових ризиків для незалежності.

Законопроєкт №13533, поданий президентом Володимиром Зеленським 24 липня до Верховної Ради, передбачає, серед іншого, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. У Бюро зазначили, що пропонується їх проводити саме цим управлінням.

"Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках – усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності", – повідомили в Бюро.

У 2024 році було проведено понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ з використанням поліграфа. У Бюро підкреслили, що вкрай важливо, щоб методологія таких перевірок, яка затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників.