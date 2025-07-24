В НАБУ отреагировали на риски тестирования на полиграфе: Это устоявшаяся практика

В Бюро отметили, что в прошлом году провели более 200 подобных экспертиз работников

Экспертиза на полиграфе (Фото: expertize-journal.org.ua)

Проверку на полиграфе для сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины в новом законопроекте предлагается проводить не Службе безопасности Украины, а управлению внутреннего контроля НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, комментируя вероятность новых рисков для независимости.

Законопроект №13533, поданный президентом Владимиром Зеленским 24 июля в Верховную Раду, предусматривает, среди прочего, прохождение полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. В Бюро отметили, что предлагается их проводить именно этим управлением.

"Стоит подчеркнуть: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности", – сообщили в Бюро.

В 2024 году было проведено более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа. В Бюро подчеркнули, что крайне важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.