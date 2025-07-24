В НАБУ отреагировали на риски тестирования на полиграфе: Это устоявшаяся практика
Проверку на полиграфе для сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины в новом законопроекте предлагается проводить не Службе безопасности Украины, а управлению внутреннего контроля НАБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Бюро, комментируя вероятность новых рисков для независимости.
Законопроект №13533, поданный президентом Владимиром Зеленским 24 июля в Верховную Раду, предусматривает, среди прочего, прохождение полиграфа работниками НАБУ, которые имеют доступ к государственной тайне. В Бюро отметили, что предлагается их проводить именно этим управлением.
"Стоит подчеркнуть: применение полиграфа в таких случаях – устоявшаяся внутренняя практика Бюро. Работники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности", – сообщили в Бюро.
В 2024 году было проведено более 200 психофизиологических опросов работников НАБУ с использованием полиграфа. В Бюро подчеркнули, что крайне важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников.
- 22 июля Рада поддержала, а Зеленский подписал закон №12414, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП. За решение проголосовали 263 нардепа. Это привело к акциям протестов в крупных городах Украины.
- 23 июля президент заявил, что "услышал улицу", и пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который вернет независимость НАБУ и САП, а также "обеспечит силу системе правопорядка".
- 24 июля он согласовал текст законопроекта, а затем внес его в Верховную Раду на рассмотрение. Параллельно с этим в Раде зарегистрировали законопроект от нардепов, который должен вернуть НАБУ и САП независимость.
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