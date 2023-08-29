У Польщі вибори, Україна — одна з головних тем. У Зеленського кажуть: Ми не будемо заручником
Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна не буде заручником виборчої кампанії у Польщі чи інших країнах. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
За його словами, Банкова не надто хоче коментувати внутрішню політику Польщі, однак у президента Володимира Зеленського "прекрасні" стосунки з польським лідером Анджеєм Дудою.
"У нас чудові відносини українського та польського народів. Ми вдячні Польщі за допомогу, яку вони надають українцям. Ми вдячні Польщі за те, що вони виробляють у рамках постачання важливого критичного обладнання, військової допомоги, яка йде через їхні міста, їхні аеропорти. Це справді важливо і справді безцінно", — сказав Жовква.
Він наголосив, що Україна не буде заручником тих чи інших виборчих кампаній в інших країнах.
"Йдеться не лише про Польщу. Тому працюємо з кожним урядом, який хоче чути позицію України та хоче чути аргументи. І якщо приймати рішення, то виключно на основі аргументів, фактів та процедур", — резюмував дипломат.
- 31 липня польський дипломат Пшидач заявив, що Україні "слід було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Чиновник сказав це у контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції до Польщі.
- Після заяви Пшидача Україна викликала у МЗС посла Польщі, остання відповіла дзеркально.
- Польський прем'єр Моравецький заявив, що виклик польського посла не повинен був відбутися, а таких "помилок" не повинно бути.
- Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та Євроатлантичну інтеграцію, сказав колишній міністр закордонних справ Клімкін.
Читайте також: Суперечка Польщі та України. У Дуди кажуть, що найгарячіше позаду
Коментарі