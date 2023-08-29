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У Польщі вибори, Україна — одна з головних тем. У Зеленського кажуть: Ми не будемо заручником

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 08:46
У Польщі вибори, Україна — одна з головних тем. У Зеленського кажуть: Ми не будемо заручником - Фото
Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна не буде заручником виборчої кампанії у Польщі чи інших країнах. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

За його словами, Банкова не надто хоче коментувати внутрішню політику Польщі, однак у президента Володимира Зеленського "прекрасні" стосунки з польським лідером Анджеєм Дудою.

"У нас чудові відносини українського та польського народів. Ми вдячні Польщі за допомогу, яку вони надають українцям. Ми вдячні Польщі за те, що вони виробляють у рамках постачання важливого критичного обладнання, військової допомоги, яка йде через їхні міста, їхні аеропорти. Це справді важливо і справді безцінно", — сказав Жовква.

Він наголосив, що Україна не буде заручником тих чи інших виборчих кампаній в інших країнах.

"Йдеться не лише про Польщу. Тому працюємо з кожним урядом, який хоче чути позицію України та хоче чути аргументи. І якщо приймати рішення, то виключно на основі аргументів, фактів та процедур", — резюмував дипломат.

Парламентські вибори у Польщі заплановані на жовтень 2023 року. Основними конкурентами у перегонах є правляча партія Право і справедливість на чолі з віцепрем'єром Ярославом Качиньським та Громадянська платформа на чолі з колишнім прем'єр-міністром країни Дональдом Туском. Тема війни РФ проти України є однією з головних у передвиборчій боротьбі.
  • 31 липня польський дипломат Пшидач заявив, що Україні "слід було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Чиновник сказав це у контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції до Польщі.
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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийвійнавибориПольщавійськова допомогаОфіс президентаІгор Жовкваанджей дуда
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