У Польщі вибори, Україна — одна з головних тем. У Зеленського кажуть: Ми не будемо заручником

Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна не буде заручником виборчої кампанії у Польщі чи інших країнах. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, Банкова не надто хоче коментувати внутрішню політику Польщі, однак у президента Володимира Зеленського "прекрасні" стосунки з польським лідером Анджеєм Дудою.

"У нас чудові відносини українського та польського народів. Ми вдячні Польщі за допомогу, яку вони надають українцям. Ми вдячні Польщі за те, що вони виробляють у рамках постачання важливого критичного обладнання, військової допомоги, яка йде через їхні міста, їхні аеропорти. Це справді важливо і справді безцінно", — сказав Жовква.

Він наголосив, що Україна не буде заручником тих чи інших виборчих кампаній в інших країнах.

"Йдеться не лише про Польщу. Тому працюємо з кожним урядом, який хоче чути позицію України та хоче чути аргументи. І якщо приймати рішення, то виключно на основі аргументів, фактів та процедур", — резюмував дипломат.

Парламентські вибори у Польщі заплановані на жовтень 2023 року. Основними конкурентами у перегонах є правляча партія Право і справедливість на чолі з віцепрем'єром Ярославом Качиньським та Громадянська платформа на чолі з колишнім прем'єр-міністром країни Дональдом Туском . Тема війни РФ проти України є однією з головних у передвиборчій боротьбі.

31 липня польський дипломат Пшидач заявив, що Україні "слід було б почати оцінювати" роль Польщі у допомозі. Чиновник сказав це у контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції до Польщі.

Після заяви Пшидача Україна викликала у МЗС посла Польщі, остання відповіла дзеркально.

Польський прем'єр Моравецький заявив, що виклик польського посла не повинен був відбутися, а таких "помилок" не повинно бути.

Обмін викликами послів Польщею та Україною робить "приємну послугу" Росії, але не вплине на військову підтримку та Євроатлантичну інтеграцію, сказав колишній міністр закордонних справ Клімкін.

Читайте також: Суперечка Польщі та України. У Дуди кажуть, що найгарячіше позаду

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.