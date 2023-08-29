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В Польше выборы, Украина — одна из главных тем. У Зеленского говорят: Не будем заложником

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 08:46
В Польше выборы, Украина — одна из главных тем. У Зеленского говорят: Не будем заложником - Фото
Анджей Дуда и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина не будет заложником избирательной кампании в Польше или других странах. Об этом он сообщил в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, Банковая не особо хочет комментировать внутреннюю политику Польши, однако у президента Владимира Зеленского "прекрасные" отношения с польским лидером Анджеем Дудой

"У нас прекрасные отношения украинского и польского народов. Мы благодарны Польше за помощь, которую они оказывают украинцам. Мы благодарны Польше за то, что они производят в рамках поставки важного критического оборудования, военной помощи, которая идет через их города, их аэропорты. Это действительно важно и действительно бесценно", — сказал Жовква.

Он отметил, что Украина не будет заложником тех или иных избирательных кампаний в других странах.

"Речь идет не только о Польше. Поэтому работаем с каждым правительством, которое хочет слышать позицию Украины и хочет слышать аргументы. И если принимать решения, то исключительно на основе аргументов, фактов и процедур", — резюмировал дипломат.

Парламентские выборы в Польше запланированы на октябрь 2023 года. Основными конкурентами в гонке являются правящая партия Право и справедливость во главе с вице-премьером Ярославом Качиньским и Гражданская платформа во главе с бывшим премьер-министром страны Дональдом Туском. Тема войны РФ против Украины является одной из главным в предвыборной борьбе. 
  • 31 июля польский дипломат Пшидач заявил, что Украине "следовало бы начать оценивать" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.
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  • Польский премьер Моравецкий заявил, что вызов польского посла не должен был произойти, а таких "ошибок" не должно быть.
  • Обмен вызовами послов Польшей и Украиной оказывает "приятную услугу" России, но не повлияет на военную поддержку и Евроатлантическую интеграцию, сказал бывший министр иностранных дел Климкин.

Читайте также: Спор Польши и Украины. У Дуды говорят, что самое горячее позади

Дмитрий Гриниченко
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