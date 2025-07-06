В Угорщині перекинувся автобус з українськими дітьми: постраждали 19 пасажирів
6 липня близько 5:00 між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар в Угорщині сталася аварія автобуса, у якому перебували українці. Внаслідок інциденту є постраждалі, повідомляє посольство України в Угорщині.
За попередніми даними, автобус з невстановлених причин з’їхав з дороги та перекинувся набік.
У момент аварії в автобусі перебували 77 осіб. Внаслідок аварії постраждали 19 пасажирів, з них четверо зазнали важких травм.
Жертв, за офіційними повідомленнями, немає. Постраждалих доправили до лікарень у містах Солнок, Кечкемет і Сентеш.
На місці події працюють рятувальні служби, а також українські дипломати – зокрема, посол України в Угорщині Федір Шандор і консульські працівники.
Вони координують надання допомоги та підтримки постраждалим громадянам.
Інших пасажирів тимчасово розмістили в Будинку культури міста Кунсентмартон, де їм забезпечили харчування і належні умови для очікування подальших дій.
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