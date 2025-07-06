В Венгрии перевернулся автобус с украинскими детьми: пострадали 19 пассажиров
6 июля около 5:00 между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар в Венгрии произошла авария с автобусом, в котором находились граждане Украины. В результате инцидента есть пострадавшие, сообщает посольство Украины в Венгрии.
По предварительным данным, автобус по неустановленным причинам съехал с дороги и перевернулся на бок.
В момент аварии в автобусе находилось 77 человек. В результате аварии пострадали 19 пассажиров, четверо из них получили тяжелые травмы.
По официальным данным, жертв нет. Пострадавшие доставлены в больницы городов Сольнок, Кечкемет и Сентеш.
На месте происшествия работают спасательные службы, а также украинские дипломаты, в частности, посол Украины в Венгрии Федор Шандор и сотрудники консульства.
Они координируют оказание помощи и поддержки пострадавшим гражданам.
Остальные пассажиры были временно размещены в Доме культуры города Кунсентмартон, где им обеспечили питание и надлежащие условия для ожидания дальнейших действий.
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