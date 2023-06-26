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"Вагнерівці" стали першими, хто збив Іл-22 армії РФ. ЗСУ раніше тільки підбили – Ігнат

Этот материал также доступен на русском
26.06.2023, 23:59
Юрій Ігнат (скриншот відео)

Під час невдалої спроби бойовиків з терористичної організації Група Вагнера на чолі з ватажком Євгенієм Пригожиним "піти на Москву" в РФ було знищено літак Іл-22, і це був перший випадок ліквідації такої авіації. Про це в інтерв’ю НВ розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.


Крім Іл-22, "вагнерівці" знищили два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний Гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод. Останній, за його словами, є дуже цінним для армії РФ, і таких гелікоптерів в Росії є "не так багато".

Стосовно Іл-22, Ігнат зазначив, що цей літак вже вражався українськими зенітними ракетами, але тоді ЗСУ лише пошкодили його – він був "трішки пошматований", однак повернувся на базу РФ, де, певно, його відновили.

Речник Повітряних сил зазначив, що Іл-22 працює разом з літаком А-50, – такий намагались підірвати партизани в Білорусі за допомогою дрона.

"Вони на півдні України в Азовському і Чорному морях завжди літають, відстежують радіолокаційно наші засоби, які знаходяться в Україні", – зазначив Ігнат.

Іл-22 є ретранслятором – він ретранслює сигнал і повідомляє про повітряну обстановку. Його також називають повітряним пунктом управління.

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"Це теж важлива техніка, яка є на озброєнні російської армії. Я думаю, їх [у Росії] також є до 10 одиниць – як і А-50. Але враження його вперше – це теж для нас гарні новини <…> І плюс льотчики – це найцінніший здобуток (в одному лише Іл-22 загинули 10 членів екіпажу. – Ред.). Пілотів так просто не підготуєш, потрібні роки, щоб виховати справжнього пілота, який може виконувати бойові завдання", – зазначив Ігнат.

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Оксана Житнюк
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