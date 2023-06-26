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"Вагнеровцы" стали первыми, кто сбил Ил-22 армии РФ. ВСУ ранее только подбили – Игнат

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2023, 23:59
Юрий Игнат (скриншот видео)

В ходе неудачной попытки боевиков из террористической организации Группа Вагнера во главе с Евгением Пригожиным "пойти на Москву" в РФ был уничтожен самолет Ил-22, и это был первый случай ликвидации такой авиации. Об этом в интервью НВ рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме Ил-22, "вагнеровцы" уничтожили два боевых вертолета (один типа Ми и один Ка-52), один военно-транспортный Вертолет Ми-8 и еще один РЭБовский Ми-8, выполняющий функцию создания препятствий. Последний, по его словам, очень ценный для армии РФ, и таких вертолетов у России есть "не так много".

Что же касается Ил-22, Игнат отметил, что этот самолет уже поражался украинскими зенитными ракетами, но тогда ВСУ лишь повредили его – он был "чуть-чуть растерзан", однако вернулся на базу РФ, где, вероятно, его восстановили.

Спикер Воздушных сил отметил, что Ил-22 работает вместе с самолетом А-50, – такой пытались подорвать партизаны в Беларуси с помощью дрона.

"Они на юге Украины в Азовском и Черном морях всегда летают, радиолокационно отслеживают наши средства, которые находятся в Украине", – отметил Игнат.

Ил-22 является ретранслятором – он ретранслирует сигнал и сообщает о воздушной обстановке. Его также называют воздушным пунктом управления.

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"Это тоже важная техника, которая есть на вооружении российской армии. Я думаю, их [у России] тоже есть до 10 единиц – как и А-50. Но поражение его впервые – это тоже для нас хорошие новости <…> И плюс летчики – это самое ценное достижение (в одном только Ил-22 погибли 10 членов экипажа. – Ред.). Пилотов так просто не подготовишь, нужны годы, чтобы воспитать настоящего пилота, который может выполнять боевые задания", – отметил Игнат.

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Оксана Житнюк
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