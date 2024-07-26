Вбивство Фаріон. Клименко: Правоохоронці зупинили групу, яка працювала не лише в Україні
Поліціянти, які розкрили вбивство Ірини Фаріон, отримали нагороди від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського. Очільник МВС зауважив, що їм вдалося зупинити діяльність групи, яка працювала не лише в Україні. Про це йдеться у Facebook Нацполіції.
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Клименко зауважив, що правоохоронці "фактично зірвали спробу дестабілізації нашого суспільства й не дали здійснитися задумам людей, які планували політичні злочини на ґрунті ненависті".
Очільник Нацполіції Вигівський своєю чергою зазначив, що за останні роки це вбивство – одне із найрезонансніших та ще раз доводить, що в часи війни в країні немає безпечних місць.
"Розкриття вбивства Ірини Фаріон – це результат спільної якісно виконаної роботи кількох сотень правоохоронців", – додав він.
26 липня правоохоронці розповіли деталі планування вбивства Фаріон, зокрема те, що на місці вбивства була знайдена спортивна гільза, а також те, що одна з версій слідства – причетність Росії.
- Увечері 19 липня Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні – їй було 60 років. 20 липня президент Зеленський повідомив, що заслухав доповіді про вбивство Фаріон і запевнив: служби досліджують усі версії, включно з тією, що веде в Росію.
- 25 липня Клименко та президент Володимир Зеленський повідомили про затримання підозрюваного в нападі на Фаріон. Наразі слідство схиляється до того, що стрілець був лише виконавцем злочину.
- За даними МВС, підозрюваний готував злочин щонайменше два місяці – правоохоронці відслідкували, як він проводив розвідку місцевості, пересувався Львовом та застосовував засоби конспірації.
- 26 липня суд у Львові обере запобіжний захід підозрюваному, а прокурори клопотатимуть про його арешт без можливості внесення застави.
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