Вбивство Фаріон. Клименко: Правоохоронці зупинили групу, яка працювала не лише в Україні

26 липня суд обере запобіжний захід підозрюваному, а прокурори клопотатимуть про його арешт без можливості внесення застави

Фото: Facebook Ігоря Клименка

Поліціянти, які розкрили вбивство Ірини Фаріон, отримали нагороди від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Нацполіції Івана Вигівського. Очільник МВС зауважив, що їм вдалося зупинити діяльність групи, яка працювала не лише в Україні. Про це йдеться у Facebook Нацполіції.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Клименко зауважив, що правоохоронці "фактично зірвали спробу дестабілізації нашого суспільства й не дали здійснитися задумам людей, які планували політичні злочини на ґрунті ненависті".

Очільник Нацполіції Вигівський своєю чергою зазначив, що за останні роки це вбивство – одне із найрезонансніших та ще раз доводить, що в часи війни в країні немає безпечних місць.

"Розкриття вбивства Ірини Фаріон – це результат спільної якісно виконаної роботи кількох сотень правоохоронців", – додав він.

26 липня правоохоронці розповіли деталі планування вбивства Фаріон, зокрема те, що на місці вбивства була знайдена спортивна гільза, а також те, що одна з версій слідства – причетність Росії.

Читайте також: "Бити в щелепу кожному москворотому". Хто така Фаріон і чим вона запам'яталася