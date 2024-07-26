Убийство Фарион. Клименко: Полиция остановила группу, работавшую не только в Украине

26 июля суд изберет меру пресечения подозреваемому, а прокуроры будут ходатайствовать о его аресте без возможности внесения залога

Фото: Facebook Игоря Клименко

Полицейские, раскрывшие убийство Ирины Фарион, получили награды от министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского. Глава МВД отметил, что им удалось остановить деятельность группы, работавшей не только в Украине. Об этом говорится в Facebook Нацполиции.

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Клименко отметил, что правоохранители "фактически сорвали попытку дестабилизации нашего общества и не дали осуществиться замыслам людей, которые планировали политические преступления на почве ненависти".

Глава Нацполиции Выговский в свою очередь отметил, что за последние годы это убийство – одно из самых резонансных и еще раз доказывает, что во время войны в стране нет безопасных мест.

"Раскрытие убийства Ирины Фарион – это результат совместной качественно проделанной работы нескольких сотен правоохранителей", – добавил он.

26 июля правоохранители рассказали детали планирования убийства Фарион, в том числе то, что на месте убийства была найдена спортивная гильза, а также то, что одна из версий следствия – причастность России.

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