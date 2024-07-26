Убийство Фарион. Клименко: Полиция остановила группу, работавшую не только в Украине
Полицейские, раскрывшие убийство Ирины Фарион, получили награды от министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Нацполиции Ивана Выговского. Глава МВД отметил, что им удалось остановить деятельность группы, работавшей не только в Украине. Об этом говорится в Facebook Нацполиции.
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Клименко отметил, что правоохранители "фактически сорвали попытку дестабилизации нашего общества и не дали осуществиться замыслам людей, которые планировали политические преступления на почве ненависти".
Глава Нацполиции Выговский в свою очередь отметил, что за последние годы это убийство – одно из самых резонансных и еще раз доказывает, что во время войны в стране нет безопасных мест.
"Раскрытие убийства Ирины Фарион – это результат совместной качественно проделанной работы нескольких сотен правоохранителей", – добавил он.
26 июля правоохранители рассказали детали планирования убийства Фарион, в том числе то, что на месте убийства была найдена спортивная гильза, а также то, что одна из версий следствия – причастность России.
- Вечером 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Через несколько часов она скончалась в больнице – ей было 60 лет. 20 июля президент Зеленский сообщил, что заслушал доклады об убийстве Фарион и заверил: службы изучают все версии, в том числе ведущую в Россию.
- 25 июля Клименко и президент Владимир Зеленский сообщили о задержании подозреваемого в нападении на Фарион. Следствие склоняется к тому, что стрелок был лишь исполнителем преступления.
- По данным МВД, подозреваемый готовил преступление не менее двух месяцев – правоохранители отследили, как он проводил разведку местности, передвигался по Львову и применял средства конспирации.
- 26 июля суд во Львове изберет меру пресечения подозреваемому, а прокуроры будут ходатайствовать о его аресте без возможности внесения залога.
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