"Віч-на-віч". Путін хоче зустрічі з Зеленським без Трампа - Politico
Російський диктатор Володимир Путін хоче двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським без керівника США Дональда Трампа, заявляє видання Politico з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Штатів.
За його словами, Трамп 18 серпня зателефонував Путіну, аби запропонувати свою присутність на зустрічі між Зеленським та російським диктатором.
"Вам не потрібно приїжджати. Я хочу зустрітися з ним віч-на-віч", - відповів Путін за даними цього співрозмовника.
Він зазначив, що команда Трампа "почала працювати над цим", додавши, що спецпосланець Стів Віткофф "отримав завдання розібратися в цьому".
- Тим часом Швейцарія оголосила, що готова прийняти зустріч Зеленського та Путіна, як це пропонував французький президент Макрон. Проте країні потрібно вирішити низку юридичних питань, враховуючи ордер на арешт російського диктатора, виданий Міжнародним кримінальним судом.
- Утім, у вересні 2024-го Монголія під час візиту Путіна змогла знехтувати цим ордером.
- За даними джерела AFP Путін пропонував зустріч з Зеленським у Москві, на що український президент відмовився.
