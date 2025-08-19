"Віч-на-віч". Путін хоче зустрічі з Зеленським без Трампа - Politico

Російський диктатор сказав главі Штатів, що "вам не потрібно приїжджати", заявив медіа анонімний американський високопосадовець

Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін хоче двосторонньої зустрічі з президентом Володимиром Зеленським без керівника США Дональда Трампа, заявляє видання Politico з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації Штатів.

За його словами, Трамп 18 серпня зателефонував Путіну, аби запропонувати свою присутність на зустрічі між Зеленським та російським диктатором.

"Вам не потрібно приїжджати. Я хочу зустрітися з ним віч-на-віч", - відповів Путін за даними цього співрозмовника.

Він зазначив, що команда Трампа "почала працювати над цим", додавши, що спецпосланець Стів Віткофф "отримав завдання розібратися в цьому".