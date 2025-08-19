"Один на один". Путин хочет встречи с Зеленским без Трампа – Politico
Российский диктатор Владимир Путин хочет двустороннюю встречу с президентом Владимиром Зеленским без руководителя США Дональда Трампа, заявляет издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Штатов.
По его словам, Трамп 18 августа позвонил Путину, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором.
"Вам не нужно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один", – ответил Путин по данным этого собеседника.
Он отметил, что команда Трампа "начала работать над этим", добавив, что спецпосланник Стив Уиткофф "получил задание разобраться с этим".
- Тем временем Швейцария объявила, что готова принять встречу Зеленского и Путина, как это предлагал французский президент Макрон. Однако стране нужно решить ряд юридических вопросов, учитывая ордер на арест российского диктатора, выданный Международным уголовным судом.
- Впрочем, в сентябре 2024-го Монголия во время визита Путина смогла пренебречь этим ордером.
- По данным источника AFP Путин предлагал встречу с Зеленским в Москве, от чего украинский президент отказался.
