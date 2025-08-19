"Один на один". Путин хочет встречи с Зеленским без Трампа – Politico

Российский диктатор сказал главе Штатов, что "вам не нужно приезжать", заявил медиа анонимный американский чиновник

Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин хочет двустороннюю встречу с президентом Владимиром Зеленским без руководителя США Дональда Трампа, заявляет издание Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника администрации Штатов.

По его словам, Трамп 18 августа позвонил Путину, чтобы предложить свое присутствие на встрече между Зеленским и российским диктатором.

Читайте также Перепрошить Трампа. Чего Зеленский и Европа достигли в Вашингтоне

"Вам не нужно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один", – ответил Путин по данным этого собеседника.

Он отметил, что команда Трампа "начала работать над этим", добавив, что спецпосланник Стив Уиткофф "получил задание разобраться с этим".