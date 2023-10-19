Вісім головних новин України та світу на 19:00 18 жовтня

1. Генштаб: Жорстокі бої на всьому фронті від Куп'янська до півдня. Успіх ЗСУ під Вербовим — карта. Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Новодарівки та Малої Токмачки. Українські з'єднання ведуть наступальну операцію у напрямку Мелітополя, мають частковий успіх на південний захід від Вербового, повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ (детальніше).

2. Удар ATACMS по аеропорту Луганська. З'явилися супутникові знімки після атаки ЗСУ. З'явилися супутникові знімки міжнародного аеропорту "Луганськ" після удару ракетами ATACMS у ніч проти 17 жовтня. На знімку можна побачити порівняння виду аеродрому у серпні та 18 жовтня після удару Сил оборони. Відповідні фото опублікував проєкт Схеми (детальніше).

3. Мінекономіки планує запустити єБронювання у Дії до кінця 2023 року. Мінекономіки планує запустити механізм електронного бронювання до кінця 2023 року, повідомляє Forbes з посиланням на пресслужбу міністерства. У сервіс можна буде ввести облікові дані окремого працівника та перевірити, чи підпадає він під бронювання, чи має дефіцитну військову спеціальність та чи потрібно йому оновити дані в ТЦК (детальніше).

4. Авдіївка. Росія знову загострила атаки, цілодобові бої, запеклі обстріли: мапа та відео. Російські окупанти активізували атаки в районі Авдіївки, бої тривають цілодобово. Росіяни продовжують намагатися оточити місто, ведуть штурми за підтримки авіації. Вчора українські воїни збили штурмовик Су-25 та відбили п'ять атак під Авдіївкою, заявив речник Таврійського напрямку. Мер міста повідомив, що після "затишшя" у місті фіксують нове загострення, обстріли тривали всю ніч, а з позицій цілодобово чути стрілецькі бої (детальніше).



5. Рада дала старт забороні УПЦ МП — що передбачає рішення, голосування за фракціями. Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дає юридичні підстави для заборони Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомили співрозмовники LIGA.net у парламенті (детальніше).

6. Країни НАТО розпочали операцію в Чорному морі: розчищають від мін судноплавний коридор – мапа. Мінно-тральна група кораблів двох країн НАТО розпочала тралення акваторії Чорного моря на маршруті нового українського морського коридору. Група кораблів ВМС Болгарії та Румунії розпочала тралення (пошук та знешкодження морських мін) уздовж берегів Болгарії, повідомив керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень (детальніше).

7. США регулярно постачатимуть Україні ATACMS, ракет буде більше – Кулеба. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США регулярно постачатимуть Україні далекобійні ракети ATACMS і їхня кількість зростатиме. За його словами, це прямий результат домовленостей між президентами Володимиром Зеленським і Джо Байденом, яких було досягнуто у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня (детальніше).

8. Наразі Німеччина не постачатиме ракети Taurus Україні – посол. Німецький уряд наразі не постачатиме Києву далекобійні ракети Taurus, заявив посол ФРН в Україні Мартін Єгер. Українську сторону поінформували про це рішення, зазначив він (детальніше).

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