Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 18 октября
1. Генштаб: Жестокие бои на всем фронте от Купянска до юга. Успех ВСУ под Вербовым – карта. Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодаровки и Малой Токмачки. Украинские соединения ведут наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех к юго-западу от Вербового, сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ (подробнее).
2. Удар ATACMS по аэропорту Луганска. Появились спутниковые снимки после атаки ВСУ. Появились спутниковые снимки международного аэропорта "Луганск" после удара ракетами ATACMS в ночь на 17 октября. На снимке можно увидеть сравнение вида аэродрома в августе и 18 октября после удара сил обороны. Соответствующие фото опубликовал проект Схемы (подробнее).
3. Минэкономики планирует запустить еБронирование в Дие до конца 2023 года. Минэкономики планирует запустить механизм электронного бронирования до конца 2023 года, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу министерства. В сервис можно будет ввести учетные данные отдельного работника и проверить, подпадает ли он под бронирование, имеет ли дефицитную военную специальность и нужно ли ему обновить данные в ТЦК (подробнее).
4. Авдеевка. Россия снова обострила атаки, круглосуточные бои, ожесточенные обстрелы: карта и видео. Российские оккупанты активизировали атаки в районе Авдеевки, бои продолжаются круглосуточно. Россияне продолжают пытаться окружить город, ведут штурмы при поддержке авиации. Вчера украинские воины сбили штурмовик Су-25 и отразили пять атак под Авдеевкой, заявил спикер Таврического направления. Мэр города сообщил, что после "затишья" в городе фиксируют новое обострение, обстрелы продолжались всю ночь, а с позиций круглосуточно слышны стрелковые бои (подробнее).
5. Совет дал старт запрету УПЦ МП – что предусматривает решение, голосование за фракциями. Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, дающий юридические основания для запрета Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщили собеседники LIGA.net в парламенте (подробнее).
6. Страны НАТО начали операцию в Черном море: расчищают от мин судоходный коридор – карта. Минно-тральная группа кораблей двух стран НАТО приступила к траллированию акватории Черного моря на маршруте нового украинского морского коридора. Группа кораблей ВМС Болгарии и Румынии начала траление (поиск и обезвреживание морских мин) вдоль берегов Болгарии, сообщил руководитель мониторинговой группы Института стратегических черноморских исследований (подробнее).
7. США будут регулярно поставлять Украине ATACMS, ракет будет больше – Кулеба. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS и их количество будет расти. По его словам, это прямой результат договоренностей между президентами Владимиром Зеленским и Джо Байденом, которые были достигнуты в Вашингтоне во время их личной встречи в конце сентября (подробнее).
8. Пока Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине – посол. Немецкое правительство пока не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, заявил посол ФРГ в Украине Мартин Егер. Украинскую сторону проинформировали об этом решении, отметил он (подробнее).
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