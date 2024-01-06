Вісім головних новин України та світу на 19:00 6 січня

Росія вдарила по Покровську з С-300 та вбила 11 людей; льотчики ЗСУ знищили командний пункт росіян на аеродромі в Криму та інші новини за 6 січня

Наслідки ракетної атаки РФ на Покровськ (Фото: Вадим Філашкін)

1. Росія вдарила ракетами С-300 по Покровську: загинули 11 людей, з них п'ятеро дітей – фото. В ніч проти 6 січня російські окупанти вдарили ракетами по Покровську Донецької області, внаслідок чого загинули 11 людей, з-поміж них – п'ятеро дітей (детальніше).

2. Бронь від мобілізації за податки. Стефанчук: Успішних прикладів немає, але треба думати. У новому законопроєкті про мобілізацію немає положень про бронювання чоловіків від призову за сплату високих податків, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (детальніше).

3. Вибухи в Криму: льотчики ЗСУ знищили командний пункт на аеродромі Саки – командувач. Українські захисники знищили командний пункт військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук (детальніше).

4. Припинення блокади кордону: Уряд Польщі підпише угоду з фермерами. Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, у Жешуві підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці (детальніше).

5. Зеленський – партнерам: Заморожено $300 млрд активів РФ, треба використати для України. Президент Володимир Зеленський закликав країни-партнери України "швидко рухатися" до розробки правової бази щодо використання заморожених російських активів на користь України (детальніше).

6. У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посту заступника голови комітету. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки (детальніше).

7. F-16 для ЗСУ. Данія збилася з графіка, літаки прибудуть в Україну на пів року пізніше – Berlingske. У пресслужбі міністерства оборони Данії заявили журналістам газети Berlingske, що постачання в Україну винищувачів F-16 затримуються на пів року у зв'язку з низкою факторів (детальніше).

8. Ракета, якою Росія вдарила по Харкову 2 січня, схожа на північнокорейську – прокуратура. Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що під час масованої ракетної атаки 2 січня Росія вдарила по Харкову не "Іскандером", а ракетою, схожою на одну з тих, що виробляє Північна Корея (детальніше).

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