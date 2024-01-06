Восемь главных новостей Украины и мира на 19:00 6 января

РФ ударила по Покровску с С-300 и убила 11 человек; летчики ВСУ уничтожили командный пункт россиян на аэродроме в Крыму и другие новости за 6 января

Последствия ракетной атаки РФ на Покровск (Фото: Вадим Филашкин)

1. Россия ударила ракетами С-300 по Покровску: погибли 11 человек, из них пятеро детей – фото. В ночь на 6 января российские оккупанты ударили ракетами по Покровску Донецкой области, в результате чего погибли 11 человек, среди них – пятеро детей (подробнее).

2. Бронь от мобилизации за налоги. Стефанчук: Успешных примеров нет, но нужно думать. В новом законопроекте о мобилизации нет положений о бронировании мужчин от призыва за уплату высоких налогов, заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук (подробнее).

3. Взрывы в Крыму: летчики ВСУ уничтожили командный пункт на аэродроме Саки – командующий. Украинские защитники уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук (подробнее).

4. Прекращение блокады границы: Правительство Польши подпишет соглашение с фермерами. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский в субботу, 6 января, в Жешуве подпишет соглашение с представителями движения "Обманное село", чтобы те прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медице (подробнее).

5. Зеленский – партнерам: Заморожено $300 млрд активов РФ, нужно использовать для Украины. Президент Владимир Зеленский призвал страны-партнеры Украины "быстро двигаться" к разработке правовой базы по использованию замороженных российских активов в пользу Украины (подробнее).

6. В Раде зарегистрировали постановление об отзыве Безуглой с поста заместителя председателя комитета. В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народной депутат Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (подробнее).

7. F-16 для ВСУ. Дания сбилась с графика, самолеты прибудут в Украину на полгода позже – Berlingske. В пресс-службе министерства обороны Дании заявили журналистам газеты Berlingske, что поставки в Украину истребителей F-16 задерживаются на полгода в связи с рядом факторов (подробнее).

8. Ракета, которой Россия ударила по Харькову 2 января, похожа на северокорейскую – прокуратура. Спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко заявил, что во время массированной ракетной атаки 2 января Россия ударила по Харькову не "Искандером", а ракетой, похожей на одну из производимых Северной Кореей (подробнее).

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