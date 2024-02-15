Вісім головних новин України та світу на 21:00 15 лютого

Дуже важка ситуація під Авдіївкою, масована ракетна атака окупантів та інші новини

Ілюстративне фото: 3 ОШБр

1. 3 ОШБр терміново перекинуто до Авдіївки, ситуація критична. Білецький: Воюємо на 360 градусів. У 3 окремій штурмовій бригаді офіційно підтвердили, що з'єднання було терміново перекинуто в район Авдіївки для посилення українського гарнізону. За словами військових, на момент заходу бригади до міста ситуація була там "надзвичайно критичною" (детальніше).

2. Авдіївка. 3 ОШБр: Ситуація дуже важка, співвідношення сил і засобів – один до семи. Ситуація на Авдіївському напрямку є дуже важкою, окупанти наступають у кількості, що значно переважає Сили оборони: співвідношення складає один до семи. На напрямку проти українських захисників воює регулярна армія РФ та спецпризначенці, повідомив речник 3 ОШБр (детальніше).

3. Авдіївка. Логістика та евакуація ускладнені, ЗСУ залучили запасні шляхи до міста — карта. В Авдіївці ускладнилися постачання та евакуація з міста, військові залучили запасний логістичний шлях, повідомив речник Таврійського напрямку. За його словами, лінія фронту в Авдіївці динамічна, українські сили місцями маневрують для відходу на більш вигідні позиції, іноді відбивають втрачені (детальніше).

4. Росія атакувала Х-101, "Калібрами", "Іскандерами" та іншими. Збили 13 ракет різних типів. У ніч проти 15 лютого Росія атакувала Україну 26 ракетами різних типів. Українським військовим вдалося збити 13 з них. Ворог спрямував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичні ракети "Іскандер-М"/ KN-23, зенітні керовані ракети С-300, керовані авіаційні ракети Х-59 (детальніше).

5. У Львові та Запоріжжі є прильоти. Інфраструктура, вибиті вікна у житлових будинках, поранений. У Запоріжжі та Львові під час масованого ракетного удару російської армії є влучання в об'єкти та пошкодження. У Львові у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею вибито вікна. У Запоріжжі приліт по об'єкту інфраструктури, поранено одну людину (детальніше).

6. Британія та Латвія очолять коаліцію дронів. Нададуть Україні тисячі БпЛА на $250 млн. Велика Британія та Латвія очолять "коаліцію безпілотників", у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн, зокрема й FPV. Британія замовить тисячі безпілотників FPV для України, зокрема від британських виробників. Країна також співпрацює з країнами-союзниками по НАТО Канадою, Данією, Нідерландами та США щодо відправлення в Україну систем ППО (детальніше).

7. Зеленський підписав закон про медичний канабіс. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо легалізації медичного канабісу. Такі ліки видаватимуть винятково за рецептом лікаря. Закон набуває чинності через пів року після його опублікування – у середині липня 2024 року (детальніше).

8. ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит російського газу через Україну. Європейський Союз не зацікавлений у продовженні контракту транзиту російського газу через Україну, заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон. За її словами, країни, які отримували газ цим транзитним маршрутом, зокрема Австрія, Італія та Словаччина, зможуть знайти альтернативні джерела постачання (детальніше).

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