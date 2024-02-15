Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 15 февраля

Очень тяжелая ситуация под Авдеевкой, массированная ракетная атака оккупантов и другие новости

Иллюстративное фото: 3 ОШБр

1. 3 ОШБр срочно переброшено в Авдеевку, ситуация критическая. Билецкий: Воюем на 360 градусов. В 3-й отдельной штурмовой бригаде официально подтвердили, что соединение было срочно переброшено в район Авдеевки для усиления украинского гарнизона. По словам военных, на момент захода бригады в город ситуация была там "чрезвычайно критической" (подробнее).

2. Авдеевка. 3 ОШБр: Ситуация очень трудная, соотношение сил и средств – один к семи. Ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая, оккупанты наступают в количестве, значительно превосходящем Силы обороны: соотношение составляет один к семи. На направлении против украинских защитников воюет регулярная армия РФ и спецназовцы, сообщил представитель 3 ОШБр (подробнее).

3. Авдеевка. Логистика и эвакуация усложнены, ВСУ задействовали запасные пути в город — карта. В Авдеевке усложнились поставки и эвакуация из города, военные задействовали запасной логистический путь, сообщил представитель Таврического направления. По его словам, линия фронта в Авдеевке динамичная, украинские силы местами маневрируют для выхода на более выгодные позиции, иногда отбивают утраченные (подробнее).

4. Россия атаковала Х-101, "Калибрами", "Искандерами" и другими. Сбили 13 ракет разных типов. В ночь на 15 февраля Россия атаковала Украину 26 ракетами разных типов. Украинским военным удалось сбить 13 из них. Враг атаковал крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования – "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х- 59 (подробнее).

5. Во Львове и Запорожье есть прилеты. Инфраструктура, выбитые окна в жилых домах, есть раненый. В Запорожье и Львове во время массированного ракетного удара российской армии произошло попадание в объекты и повреждения. Во Львове в нескольких домах по улице Научной взрывная волна выбила окна. В Запорожье прилет по объекту инфраструктуры, ранен один человек (подробнее).

6. Британия и Латвия возглавят коалицию дронов. Предоставят Украине тысячи БПЛА на $250 млн. Великобритания и Латвия возглавят "коалицию беспилотников", в рамках которой предоставят Украине тысячи дронов на $250 млн, в том числе и FPV. Британия закажет тысячи беспилотников FPV для Украины, в том числе от британских производителей. Страна также сотрудничает со странами-союзниками по НАТО Канадой, Данией, Нидерландами и США по отправке в Украину систем ПВО (подробнее).

7. Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе. Президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса. Такие лекарства будут выдаваться исключительно по рецепту врача. Закон вступает в силу через полгода после его опубликования – в середине июля 2024 года (подробнее).

8. ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Европейский Союз не заинтересован в продлении контракта транзита российского газа через Украину, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. По ее словам, страны, которые получали газ по этому транзитному маршруту, в частности Австрия, Италия и Словакия, смогут найти альтернативные источники поставки (подробнее).

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