Вісім головних новин України та світу на 21:00 22 жовтня
- МСЕК ліквідують до кінця року – Верховній Раді та МОЗ доручили розробити законопроєкт. Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й зловживань чиновників з отриманням інвалідності. Згодом з'явився указ голови держави, який ввів у дію рішення РНБО й передбачає ліквідацію системи МСЕК.
- Генпрокурор Костін подав у відставку на тлі скандалу з роздаванням інвалідностей у МСЕК. Генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку після засідання Ради національної безпеки та оборони щодо порушень у МСЕК. Зеленський заявляв, що чиновник має понести політичну відповідальність за ситуацію в органах прокуратури. Нардеп від Слуги народу Костін обіймав посаду генпрокурора з 28 липня 2022 року.
- Малюк: 64 посадовці МСЕК отримали підозри, скасовано тисячі довідок про інвалідність. У 2024 році 64 посадовці медико-соціальної експертної комісії отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені, повідомив голова Служби безпеки Василь Малюк. За його словами, також скасовано 4106 висновків про інвалідність.
- Сотні тисяч доларів, "інвалідність" собі і сину та паспорт РФ: викрито ще одну керівницю МСЕК. Правоохоронці заявили про викриття керівниці Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах для ухилянтів. У неї знайдено понад $450 000, а в її сина – російський паспорт. Про це повідомили СБУ та Офіс генпрокурора.
- Для війни можуть готуватися дві бригади військових КНДР по 6000 осіб – Зеленський. В України є дані, що для війни готуються два підрозділи з військових КНДР – це можуть бути бригади по 6000 людей, повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні.
- Росія вдарила по Сумах безпілотниками: є загиблі. Російська армія вночі і зранку 22 жовтня атакувала Суми дронами-камікадзе Shahed. За попередньою інформацією, загинули три людини, зокрема дитина, повідомили у Сумській обласній військової адміністрації.
- Велика Британія визначилась із розміром свого внеску у кредит G7 для України. Велика Британія пообіцяла надати Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів ($3 млрд) як частину більшого механізму додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) загальною вартістю $50 млрд.
- Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва після розслідування Bihus.info. Мер Києва Віталій Кличко відсторонив свого заступника Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.info про придбання нерухомості у столиці родиною і "друзями" посадовця. Він також закликав правоохоронців і антикорупційні органи здійснити перевірку.
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