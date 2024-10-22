Восемь главных новостей Украины и мира на 21:00 22 октября
- МСЭК ликвидируют до конца года – Верховной Раде и Минздраву поручили разработать законопроект. Президент Владимир Зеленский сообщил о проведении заседания Совета национальной безопасности по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями и злоупотреблениям чиновников с получением инвалидности. Впоследствии появился указ главы государства, введший в действие решение СНБО и предусматривающий ликвидацию системы МСЭК.
- Генпрокурор Костин подал в отставку на фоне скандала с раздачей инвалидностей в МСЭК. Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку после заседания Совета национальной безопасности и обороны по поводу нарушений в МСЭК. Зеленский заявлял, что чиновник должен понести политическую ответственность за ситуацию в органах прокуратуры. Нардеп от Слуги народа, Костин занимал должность генпрокурора с 28 июля 2022 года.
- Малюк: 64 чиновника МСЭК получили подозрения, отменены тысячи справок об инвалидности. В 2024 году 64 чиновника медико-социальной экспертной комиссии получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек были осуждены, сообщил глава Службы безопасности Василий Малюк. По его словам, также отменены 4106 выводов об инвалидности.
- Сотни тысяч долларов, "инвалидность" себе и сыну и паспорт РФ: разоблачена еще одна руководительница МСЭК. Правоохранители заявили о разоблачении руководителя Николаевского областного центра медико-социальной экспертизы на коррупционных схемах для уклонистов. У нее найдено более $450 000, а у ее сына – российский паспорт. Об этом сообщили СБУ и Офис генпрокурора.
- Для войны могут готовиться две бригады военных КНДР по 6000 человек – Зеленский. У Украины есть данные, что для войны готовятся два подразделения по военным КНДР – это могут быть бригады по 6000 человек, сообщил президент Зеленский в вечернем обращении.
- Россия ударила по Сумам беспилотниками: есть погибшие. Российская армия ночью и утром 22 октября атаковала Сумы дронами-камикадзе Shahed. По предварительной информации, погибли три человека, в том числе ребенок, сообщили в Сумской областной военной администрации.
- Великобритания определилась с размером своего взноса в кредит G7 для Украины. Великобритания пообещала предоставить Украине 2,26 млрд фунтов стерлингов ($3 млрд) как часть большего механизма дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine, ERA) общей стоимостью $50 млрд.
- Кличко отстранил своего заместителя Прокопива после расследования Bihus.info. Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего заместителя Владимира Прокопива после расследования Bihus.info о приобретении недвижимости в столице семьей и друзьями чиновника. Он также призвал правоохранителей и антикоррупционные органы провести проверку.
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